В Забайкалье спустя 20 лет раскрыли серию убийств тремя подростками

В Забайкальском крае следователи завершили расследование дела о трёх убийствах, совершённых более 20 лет назад. Обвиняемыми проходят трое жителей Читы, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей краевого центра. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, первое преступление произошло в ночь с 24 на 25 июля 2002 года. Трое молодых людей решили обокрасть гараж в одном из кооперативов. Их заметил местный житель и попытался помешать. Тогда злоумышленники напали на мужчину и жестоко избили его монтировкой, арматурой, а также руками и ногами. От полученных травм, включая открытую черепно-мозговую травму, он скончался на месте.

Спустя несколько месяцев обвиняемые оказались в автомобиле вместе с мужчиной, личность которого до сих пор не установлена. Во время поездки между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку. Сообщники вновь избили попутчика до смерти, после чего попытались скрыть следы преступления — сняли с тела одежду, облили его горючей жидкостью и подожгли. Затем они вывезли останки в лесной массив в Ингодинском районе Читы и спрятали в овраге.

Позднее фигуранты решили избавиться от своего 15-летнего знакомого, который собирался рассказать о произошедшем правоохранительным органам. Под предлогом поездки они вывезли подростка в лес недалеко от федеральной трассы «Амур». Там сообщники поочерёдно нанесли ему не менее четырёх ножевых ударов в жизненно важные органы. После убийства они забрали из карманов погибшего деньги, принадлежавшие его родителям.

Как сообщили в СК, на первоначальном этапе установить все обстоятельства преступлений не удалось, поэтому расследование было приостановлено. Однако работа по делу продолжалась. Впоследствии благодаря ДНК-экспертизе удалось установить личность одного из погибших подростков, а один из обвиняемых во время допроса дал признательные показания и подробно рассказал о произошедшем.

Все эпизоды объединили в одно производство. Следователи допросили более ста свидетелей и потерпевших, провели свыше сорока допросов и очных ставок с обвиняемыми, а также назначили более двадцати судебных экспертиз. По решению суда все трое фигурантов заключены под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

