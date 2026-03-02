Найдены новые жертвы «слишком красивой» серийной убийцы из Южной Кореи

В Южной Корее полиция продолжает расследование в отношении местной красавицы, известной под фамилией Ким. Девушке едва исполнился 21 год, но её уже подозревают в серийном убийстве мужчин. Изначально было известно о двух жертвах, сейчас число скончавшихся может вырасти до пяти. О деталях следствия сообщает газета «Чунъанъ ильбо».

По версии полиции, Ким подмешивала мужчинам в напитки смесь из седативных препаратов. В её гаджетах уже найдены рецепты разных ядов, подозреваемая активно искала в Сети информацию про отравления. В октябре 2025 года она впервые расправилась с мужчиной подобным образом. Сейчас изучается её причастность к другим аналогичным преступлениям — они произошли в барах, ресторанах. По словам свидетелей, мужчины теряли сознание, а спутница, очень похожая на Ким, быстро уходила.

Сейчас пользователи в Сети полагают, что следствие наговаривает на девушку. Она считается в Южной Корее эталоном красоты, и мало кто верит, что под маской прелестницы скрывается убийца. Однако на допросе Ким уже рассказала, что травила мужчин, число жертв ею не называлось, как и мотивы расправ. Сейчас полиция хочет отправить «слишком красивой» серийну убийцу на психологическую экспертизу. Также прокуратура требует созвать спецкомиссию и публично раскрыть личность Ким.

Напмним, в Южной Корее полиция задержала 20-летнюю местную жительницу, известную под именем Ким, которую подозревают в отравлении трёх мужчин за последнюю пару месяцев, двое из них скончались. Девушка активно вела свой блог и завлекала подписчиков своей красотой. Когда она соглашалась на свидания, то подмешивала своим избранникам в напитки ядовитую смесь. Мотивы подозреваемой пока не выяснены.