Регион
2 марта, 04:23

Мужчине из Прокопьевска предъявлено обвинение в убийстве супругов

Обложка © Life.ru

Следственный комитет по Кемеровской области предъявил обвинение 39-летнему жителю Прокопьевска в совершении убийства супружеской пары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно следствию, 24 февраля между обвиняемым и 60-летним хозяином гаража на улице Главной возник конфликт из-за долга. Мужчина нанёс жертве удары ножом и рукояткой пистолета, от которых потерпевший скончался на месте. Затем подозреваемый направился в дом и убил 56-летнюю женщину, применяя нож и молоток, после чего похитил имущество и скрылся.

Тела обнаружила дочь погибших, обеспокоенная отсутствием родителей, и вызвала экстренные службы. Личность подозреваемого установили следователи совместно с полицией, задержание прошло при участии Росгвардии. На допросе мужчина признал вину, показания подтвердил на месте. Решается вопрос о заключении под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее Следком в Подмосковье предъявил обвинение 61-летнему жителю Фрязино, который пытался убить предпринимателя, прикрепив взрывное устройство к его автомобилю. В результате взрыва водитель получил осколочное ранение ноги. Мужчина дал показания, признавшись в личной неприязни к жертве.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Тимур Хингеев
