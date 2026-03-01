В Подмосковье следователи предъявили обвинение 61-летнему жителю Фрязино, который пытался убить предпринимателя, прикрепив взрывное устройство к его автомобилю. В результате взрыва водитель получил осколочное ранение ноги. Об этом сообщили в СК по региону.

СК предъявил обвинение жителю Фрязино за покушение на убийство предпринимателя. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал следователю признательные показания, сообщив, что совершил преступление из личной неприязни к потерпевшему», — говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв сработал в салоне внедорожника Nissan Patrol, находившегося в районе Вокзальной улицы. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. Водитель, 50-летний предприниматель, получил осколочное ранение ноги и остался жив.