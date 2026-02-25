22-летний подрывник с Савёловского вокзала мечтал заработать на криптовалюте

22-летний подрывник, устроивший взрыв у Савёловского вокзала в Москве, увлекался криптовалютой и мечтал «подняться» на мемкойнах, для чего брал микрозаймы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек активно участвовал в тематических пабликах, что, предположительно, и привлекло к нему внимание украинских вербовщиков. Уроженец Удмуртии прибыл в столицу из Санкт-Петербурга 22 февраля. Там он забрал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ). Следователи не исключают, что Сергей действовал вслепую и мог не знать, что находится в свёртке.