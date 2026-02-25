22-летний подрывник с Савёловского вокзала мечтал заработать на криптовалюте
Обложка © Telegram / Следком
22-летний подрывник, устроивший взрыв у Савёловского вокзала в Москве, увлекался криптовалютой и мечтал «подняться» на мемкойнах, для чего брал микрозаймы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Молодой человек активно участвовал в тематических пабликах, что, предположительно, и привлекло к нему внимание украинских вербовщиков. Уроженец Удмуртии прибыл в столицу из Санкт-Петербурга 22 февраля. Там он забрал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ). Следователи не исключают, что Сергей действовал вслепую и мог не знать, что находится в свёртке.
Напомним, что ночью на площади Савёловского вокзала прогремел взрыв, после того как к машине ГАИ подошёл неизвестный. Один из сотрудников полиции погиб, двое ранены. Преступник погиб на месте. СК РФ возбудил уголовное дело. Погибшего полицейским был старший лейтенант Денис Братушенко. Люди несут цветы к месту трагедии.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.