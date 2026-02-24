Взрыв неизвестного происхождения прогремел на северо-востоке Москвы

Взрыв неизвестного происхождения произошёл на северо-востоке Москвы. Инцидент зафиксировали в районе станции Савёловская. О случившемся сообщил SHOT.

Взрыв произошёл у станции Савёловская на северо-востоке Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, около полуночи рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. Предварительно, один человек получил ранения. Также поступила информация о возможной гибели человека, однако официального подтверждения этим данным пока нет.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и источник взрыва. Что именно стало причиной хлопка, сейчас выясняют. Официальные структуры ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее в подмосковном Фрязино взорвался автомобиль с СВУ. Взрыв произошёл в районе улицы Вокзальной. Рассматривается версия, что инцидент мог быть связан с бизнесом. 50-летний водитель машины остался жив — он получил ранение ноги. СК возбудил уголовное дело после взрыва авто.