Регион
24 февраля, 01:08

При взрыве у Савëловского вокзала погиб старший лейтенант Денис Братущенко

Денис Братущенко. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила подробности гибели сотрудника полиции в результате ночного взрыва у Савёловского вокзала в Москве. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко.

Как выяснилось, 34-летний офицер проходил службу в должности старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу столичного главка. Он пришёл в московскую полицию в марте 2019 года. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Помимо старшего лейтенанта, при взрыве пострадали ещё двое сотрудников. Сейчас они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. По факту произошедшего Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы. Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», написала Волк у себя в Telegram-канале.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и розыск злоумышленника.

Напомним, что взрыв на площади Савёловского вокзала в Москве произошёл в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции подошёл неизвестный человек, после этого прогремел взрыв. В результате происшествия погиб один сотрудник полиции. Ещё двое получили ранения. По предварительной информации, злоумышленник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его расследуют по статьям о покушении на жизнь правоохранителей и о незаконном обороте взрывных устройств.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Ирина Волк
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Москва
