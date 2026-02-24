Владимир Путин
СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям по факту взрыва авто ДПС в Москве

Обложка © Life.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям после подрыва патрульной машины Госавтоинспекции возле Савёловского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты СК совместно с оперативниками осматривают место происшествия и анализируют записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время планируется проведение ряда судебных экспертиз.

Напомним, ночью 24 февраля на площади в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Ещё двое полицейских доставлены в городскую больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительным данным, злоумышленник, осуществивший подрыв, также скончался на месте происшествия.

