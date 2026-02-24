На месте ЧП с автомобилем ДПС в Москве началась следственная работа
Следователи прибыли к Савёловскому вокзалу в Москве после взрыва. Инцидент произошёл на северо-востоке столицы.
СК прибыл к Савёловскому вокзалу после взрыва у авто ДПС. Видео © Life.ru
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации приехали на площадь перед вокзалом. Они начали работу на месте, где находится повреждённый взрывом автомобиль.
Ранее в Сети появилась видеозапись первых мгновений после взрыва у Савёловского вокзала в Москве. На кадрах видно плотное облако дыма. Напомним, ночью 24 февраля на площади в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Ещё двое полицейских доставлены в городскую больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. По предварительным данным, злоумышленник, осуществивший подрыв, также скончался на месте происшествия.
