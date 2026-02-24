Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 22:18

В Сети появилось видео первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала

В Сети появились кадры первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала в Москве. Соответствующую видеозапись публикует SHOT.

Первые секунды после взрыва, прозвучавшего у Савëловского вокзала в Москве. Видео © SHOT

На представленных кадрах запечатлено большое количество дыма. Согласно предварительным данным, самодельное взрывное устройство взорвалось около автомобиля дорожной полиции. В настоящее время разыскивают подозреваемого — мужчину с короткой стрижкой, одетого в чёрную куртку и штаны.

Взрыв неизвестного происхождения прогремел на северо-востоке Москвы
Взрыв неизвестного происхождения прогремел на северо-востоке Москвы

По имеющейся информации, в результате взрыва у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Виталий Приходько
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar