23 февраля, 22:06

Предварительно, при взрыве у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС

По предварительным данным, при взрыве у Савёловского вокзала погиб сотрудник ДПС. Ещё один пострадал — его госпитализировали на скорой помощи. Об этом сообщает SHOT.

Обстановка у Савëловского вокзала сейчас. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, неподалëку от взрыва был замечен мужчина в чёрной куртке, который якобы вëл съёмку, после взрыва он скрылся с места ЧП. Предполагаемая причина взрыва — самодельное взрывное устройство, пишет Mash. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома.

Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошёл на северо-востоке Москвы. Инцидент зафиксировали в районе станции Савёловская. По словам очевидцев, около полуночи рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и источник взрыва. Что именно стало причиной хлопка, сейчас выясняют.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
