Подорвавший автомобиль ДПС в Москве скончался на месте происшествия
Ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала в Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Ещё двое полицейских доставлены в городскую больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Подорвавший автомобиль ДПС в Москве скончался на месте происшествия. Видео © Life.ru
По предварительным данным, злоумышленник скончался на месте происшествия.
Ранее в Сети появились кадры первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала в Москве. На представленной видеозаписи запечатлено большое количество дыма. Согласно предварительным данным, самодельное взрывное устройство взорвалось около автомобиля дорожной полиции. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома.
