Подорвавший автомобиль ДПС в Москве скончался на месте происшествия

Ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала в Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Ещё двое полицейских доставлены в городскую больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщили в Следственном комитете.