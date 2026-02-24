Владимир Путин
23 февраля, 22:55

Подорвавший автомобиль ДПС в Москве скончался на месте происшествия

Ночью 24 февраля на площади Савёловского вокзала в Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Ещё двое полицейских доставлены в городскую больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Подорвавший автомобиль ДПС в Москве скончался на месте происшествия. Видео © Life.ru

По предварительным данным, злоумышленник скончался на месте происшествия.

Взрыв неизвестного происхождения прогремел на северо-востоке Москвы
Взрыв неизвестного происхождения прогремел на северо-востоке Москвы

Ранее в Сети появились кадры первых секунд после взрыва у Савëловского вокзала в Москве. На представленной видеозаписи запечатлено большое количество дыма. Согласно предварительным данным, самодельное взрывное устройство взорвалось около автомобиля дорожной полиции. Как рассказывают местные жители, от подрыва содрогнулись близлежащие дома.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Обложка © Life.ru

