ЧП с автомобилем ДПС у Савёловского вокзала — что известно к этому часу

В Москве в районе Савёловского вокзала ночью произошёл взрыв. Был подорван патрульный автомобиль столичной Госавтоинспекции. Подробности происшествия в материале Life.ru.

Как рассказали очевидцы, рядом с автомобилем ДПС раздался громкий хлопок, после чего в этом месте наблюдали задымление. На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригада скорой помощи. Согласно официальным данным, один сотрудник полиции получил травмы, несовместимые с жизнью, а двое были доставлены в больницу.

Отмечается, что короткостриженный мужчина, одетый в чёрную куртку и штаны, приблизился к служебной машине, бросил в неё самодельное взрывное устройство и начал вести съёмку, после чего скрылся с места происшествия. Позже появилась информация, что виновник мог скончаться на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот взрывчатых веществ. Следователи совместно с оперативниками осматривают место происшествия и анализируют записи камер видеонаблюдения.