23 февраля, 23:30

Число пострадавших при взрыве в Москве полицейских выросло до двух

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России обнародовал уточнённые данные о количестве пострадавших в результате ночного взрыва у Савёловского вокзала в Москве. По информации ведомства, ранения получили два сотрудника ДПС, ещё один погиб.

Инцидент произошёл в ночь на 24 февраля на площади у вокзала. Как отметили в СК, один из инспекторов получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

«По данным следствия, в ночное время 24 февраля на площади Савеловского вокзала в городе Москве в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Ещё двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении СК.

На месте ЧП с автомобилем ДПС в Москве началась следственная работа

Ранее в Сети появилась видеозапись первых мгновений после взрыва у Савёловского вокзала в Москве. На кадрах видно плотное облако дыма. Напомним, ночью 24 февраля на площади в результате действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. По предварительным данным, злоумышленник, осуществивший подрыв, также скончался на месте происшествия.

