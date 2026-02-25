Стало известно о состоянии полицейских, раненных при взрыве у Савёловского вокзала
Обложка © Life.ru
Двое полицейских, пострадавших в результате взрыва у Савёловского вокзала в Москве, продолжают находиться в больнице. Состояние одного сотрудника врачи оценивают как тяжёлое, второго — средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.
«Пострадавшие при взрыве полицейские остаются в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, второго — средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что ночью на площади Савёловского вокзала прогремел взрыв, после того как к машине ГАИ подошёл неизвестный. Один из сотрудников полиции погиб, двое ранены. Преступник погиб на месте. СК РФ возбудил уголовное дело. Погибшего полицейским был старший лейтенант Денис Братушенко. Люди несут цветы к месту трагедии.
