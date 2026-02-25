Стало известно о состоянии полицейских, раненных при взрыве у Савёловского вокзала

Двое полицейских, пострадавших в результате взрыва у Савёловского вокзала в Москве, продолжают находиться в больнице. Состояние одного сотрудника врачи оценивают как тяжёлое, второго — средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

