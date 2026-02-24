В Москве на месте трагедии у Савёловского вокзала появились цветы. Люди приносят гвоздики к тому месту, где в результате взрыва погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко.

Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала. Видео © Life.ru

Территория вокруг места происшествия до сих пор оцеплена. На месте работают сотрудники полиции.

Взрыв унёс жизнь одного сотрудника правоохранительных органов. Ещё двое полицейских получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.