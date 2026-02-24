Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 07:12

Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала

В Москве на месте трагедии у Савёловского вокзала появились цветы. Люди приносят гвоздики к тому месту, где в результате взрыва погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко.

Москвичи несут цветы к месту гибели полицейского при взрыве у Савёловского вокзала. Видео © Life.ru

Территория вокруг места происшествия до сих пор оцеплена. На месте работают сотрудники полиции.

Взрыв унёс жизнь одного сотрудника правоохранительных органов. Ещё двое полицейских получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

СК опубликовал фото повреждённой у Савёловского вокзала машины ДПС
СК опубликовал фото повреждённой у Савёловского вокзала машины ДПС

Напомним, что взрыв на площади Савёловского вокзала в Москве произошёл в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции подошёл неизвестный человек, после этого прогремел взрыв. В результате погиб один сотрудник полиции. Ещё двое получили ранения. По предварительной информации, злоумышленник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его расследуют по статьям о покушении на жизнь правоохранителей и о незаконном обороте взрывных устройств.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar