24 февраля, 00:30

СК опубликовал фото повреждённой у Савёловского вокзала машины ДПС

Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет России опубликовал фотографию повреждённого патрульного автомобиля. Инцидент произошёл у Савёловского вокзала в Москве. На снимке запечатлён автомобиль дорожно-патрульной службы, пострадавший от взрыва.

У транспортного средства выбиты стёкла и деформированы двери. Также виден повреждённый багажник. В салоне заметна раскрывшаяся подушка безопасности. Место происшествия огорожено специальной лентой. Рядом стоит другая патрульная машина без видимых серьёзных повреждений.

Напомним, что взрыв на площади Савёловского вокзала в Москве произошёл в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции подошёл неизвестный человек, после этого прогремел взрыв. В результате происшествия погиб один сотрудник полиции. Ещё двое получили ранения. По предварительной информации, злоумышленник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его расследуют по статьям о покушении на жизнь правоохранителей и о незаконном обороте взрывных устройств.

