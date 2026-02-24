СК опубликовал фото повреждённой у Савёловского вокзала машины ДПС

Следственный комитет России опубликовал фотографию повреждённого патрульного автомобиля. Инцидент произошёл у Савёловского вокзала в Москве. На снимке запечатлён автомобиль дорожно-патрульной службы, пострадавший от взрыва.

У транспортного средства выбиты стёкла и деформированы двери. Также виден повреждённый багажник. В салоне заметна раскрывшаяся подушка безопасности. Место происшествия огорожено специальной лентой. Рядом стоит другая патрульная машина без видимых серьёзных повреждений.