Появилось видео подрыва машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве
МВД опубликовало видео момента подрыва машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве. На кадрах видно, как молодой человек подходит к припаркованным автомобилям, после чего происходит вспышка и столб дыма. Взрывной волной у автомобилей выбило стёкла, погиб старший лейтенант.
Подрыв машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве. Видео © МВД
Известно, что взрыв устроил 22-летний уроженец Удмуртии. Сообщалось, что у него были финансовые проблемы (ему отказывали в микрозайме). В последнее время злоумышленник жил в Петербурге, откуда и приехал в столицу.
Также следствие рассматривает версию, что молодой человек мог быть курьером и не знать, что в посылке взрывчатка. По данным источника, заказ он получил дистанционно, а по пути в Москву его инструктировали по телефону кураторы, которые, по предварительным данным, связаны с украинскими спецслужбами.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что по делу назначен ряд экспертиз: генетическая, медицинская и взрывотехническая. Они помогут установить все обстоятельства трагедии.
