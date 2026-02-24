Владимир Путин
24 февраля, 13:38

Путин — о подрыве машины ДПС в Москве: Всучили человеку СВУ и взорвали его удалённо

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин склонен полагать, что полицейский автомобиль с сотрудниками у Савёловского вокзала подорвал человек, которого завербовали через Интернет. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на коллегии ФСБ.

«Уже сейчас ясно, что, судя по всему, [произошла] такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет. Скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки, в данном случае — сотрудников министерства внутренних дел», — сказал глава государства.

СК установил личность устроившего самоподрыв рядом с машиной ДПС в Москве
СК установил личность устроившего самоподрыв рядом с машиной ДПС в Москве

Напомним, минувшей ночью на площади Савёловского вокзала прогремел взрыв, после того как к машине ГАИ подошёл неизвестный. Один из сотрудников полиции погиб, двое ранены. Преступник погиб на месте. СК РФ возбудил уголовное дело. Погибшего полицейским был старший лейтенант Денис Братушенко. Люди несут цветы к месту трагедии.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

