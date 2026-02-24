СК установил личность устроившего самоподрыв рядом с машиной ДПС в Москве

Владимир Путин
Следователи оперативно вычислили личность мужчины, который устроил самоподрыв рядом с экипажем ГИБДД на площади Савёловского вокзала в столице. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.

Выяснилось, что за день до трагедии, 22 февраля, молодой человек выехал на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Правоохранители уже восстановили его маршрут передвижения по столичному региону.

Напомним, прошлой ночью на площади у Савёловского вокзала произошёл взрыв после того, как мужчина подошёл к машине ДПС. В результате происшествия погиб старший лейтенант полиции Денис Братушенко, ещё двое сотрудников получили ранения. Нападавший также погиб на месте. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Сегодня люди приносят цветы к стихийному мемориалу на месте трагедии.

