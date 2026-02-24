Подорвавший машину ДПС погряз в долгах и попал под влияние мошенников

22-летний уроженец Удмуртии, подорвавший автомобиль ДПС у Савёловского вокзала в Москве, мог действовать из-за долгов и под воздействием украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перед взрывом Сергей С. подошёл к сотрудникам ДПС и о чём-то говорил с ними. Мужчина приехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга. Он набрал значительное количество микрозаймов, после чего, вероятно, был обработан злоумышленниками.