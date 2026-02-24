Владимир Путин
24 февраля, 14:32

Подорвавший машину ДПС погряз в долгах и попал под влияние мошенников

Обложка © Telegram / Следком

22-летний уроженец Удмуртии, подорвавший автомобиль ДПС у Савёловского вокзала в Москве, мог действовать из-за долгов и под воздействием украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перед взрывом Сергей С. подошёл к сотрудникам ДПС и о чём-то говорил с ними. Мужчина приехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга. Он набрал значительное количество микрозаймов, после чего, вероятно, был обработан злоумышленниками.

Путин — о подрыве машины ДПС в Москве: Всучили человеку СВУ и взорвали его удалённо

Напомним, минувшей ночью на площади Савёловского вокзала прогремел взрыв, после того как к машине ГАИ подошёл неизвестный. Один из сотрудников полиции погиб, двое ранены. Преступник погиб на месте. СК РФ возбудил уголовное дело. Погибшего полицейским был старший лейтенант Денис Братушенко. Люди несут цветы к месту трагедии.

