16 марта, 07:09

Украинский агент задержан за слив данных о воздушном прикрытии ключевых объектов в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который собирал сведения о воздушном прикрытии ключевых объектов полуострова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, 45-летний житель Феодосии через мессенджер Telegram передавал украинской стороне фотографии с информацией о военной технике, участвующей в патрулировании воздушного пространства и обеспечении охраны объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

В ЦОС подчеркнули, что собранные данные использовались противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооружённых сил РФ.

ФСБ задержала иностранца, сбежавшего с родины от армии ради терактов в России

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиян, подозреваемых в государственной измене. Задержанные — мужчины 21 и 36 лет, проживавшие в Московской и Тверской областях. По данным спецслужб, они самостоятельно установили контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и передавали информацию о российских военных объектах.

