ФСБ задержала двух россиян за сбор данных о военных объектах для разведки Украины

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух граждан России, подозреваемых в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Московской и Тверской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены», — сообщили в ЦОС.

По данным ведомства, задержанные — 21-летний и 36-летний мужчины. Они инициативно установили контакт через интернет с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию кураторов собирали и передавали сведения о военных объектах и местах дислокации воинских частей в Московской, Тульской и Тверской областях.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее уроженка Украины лишилась российского гражданства за активную антигосударственную позицию. Несмотря на это, женщина много лет трудилась на оборонном предприятии в Кургане. В её телефоне также нашли фото секретного документа.