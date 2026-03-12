Уроженку Украины лишили гражданства РФ из-за постов об СВО

Женщина, переехавшая из Украины, лишилась российского паспорта — её заподозрили в действиях, опасных для безопасности страны. До этого она много лет трудилась на оборонном предприятии в Кургане, рассказали журналистам в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники ведомства обратили внимание на то, как резко женщина высказывалась о специальной военной операции. В чатах с собеседниками из Незалежной, настроенными радикально, она позволяла себе резкие слова в адрес россиян и политики страны.

Также представители ведомства сообщили, что в памяти её телефона нашли фотографию служебного документа с грифом ограниченного доступа.

«В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено», — указано в сообщении.

Как выяснилось, женщина приехала в Россию в 2013-м, а паспорт получила по упрощённой схеме. С 2014 года она работала на курганском оборонном заводе, где вела учёт и отвечала за хранение документации.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю дончанку, которая передавала украинским спецслужбам данные о дислокации ВС РФ в Волновахе. Девушка сама вступила в контакт с противником.