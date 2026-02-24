Получили паспорт РФ, а нож за спиной: судьба новых «сограждан», оскорбляющих Россию Оглавление Скрытая угроза: паспорт РФ, а в душе ненависть Мечтал о Бразилии, а остался без гражданства РФ Угрожал ножом россиянке — выслали на 50 лет Ругала армию в соцсетях и осталась без паспорта Критиковал Россию, а жил в ней — паспорт забрали Экзамен на знание языка они сдали, а вот тест на уважение к России с треском провалили. Life.ru собрал истории «неблагодарных россиян», которые так дерзко вели себя по отношению к новой родине, что в итоге лишились гражданства РФ, — в материале Life.ru. 23 февраля, 21:45 Клятва, которую они нарушили: как работает указ Путина о лишении гражданства. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ismail__nasirov, © Shutterstock / FOTODOM / PhotoVrStudi, © Freepik / juicy_fish

Скрытая угроза: паспорт РФ, а в душе ненависть

Получение российского паспорта для мигранта — это финальная точка тернистого пути интеграции. Это клятва соблюдать законы и уважать общество, которое приняло тебя как равного. Однако последние события показали, что для некоторых новых «россиян» документ стал лишь маской, под которой зрела угроза для общества. Сразу в нескольких регионах зафиксированы случаи лишения гражданства лиц, получивших его в недавнем прошлом. Причина — публичные призывы к экстремизму, оскорбление местных жителей, оскорбление и уничижение паспорта РФ, которое правоохранители расценили как высшую степень неуважения к стране. Кто эти люди и почему процедура депортации для них теперь занимает считаные дни?

Но прежде чем полюбоваться на героев подборки, следует вспомнить важное. Указ, который разрешает отбирать у приезжих приобретённое гражданство за действия, создающие угрозу нацбезопасности страны, а также за десятки уголовных преступлений, президент России Владимир Путин подписал совсем недавно — в 2023 году. Документ оказался своевременным и очень нужным. Он, по сути, предупредил бывших мигрантов словами Грозного из комедии Леонида Гайдая: «Ежели за тобой что худое проведаю...» Впрочем, дошёл сигнал не до всех.

Мечтал о Бразилии, а остался без гражданства РФ

В феврале в Рунете прогремел скандал с участием бородатого мужчины, который рьяно ругал паспорт с двуглавым орлом и говорил, что у России нет авторитета в мире. Его записал Исмаил Насиров, получивший наше гражданство ещё в 2020 году в Карелии. Оказалось, итальянские авиалинии не хотели сажать блогера на рейс до Саудии с документом РФ. Это так расстроило иностранца, что тот вывалил свой гнев на паспорт.

«Итальянцы не пустили меня в самолёт. Почему? Из-за этого паспорта. Я много раз говорил: меняйте гражданство и получайте паспорт, который даёт возможности. Я призываю вас получать бразильский паспорт, чтоб мир открылся. <...> А наши паспорта — плохие. Мы не имеем авторитета в мире», — сказал он.

Насиров — о российском паспорте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ismail__nasirov

Как с нашим «слабым» паспортом он умудряется колесить по загранице, Насиров почему-то не рассказал. Плюс ко всему после перипетий с итальянцами блогера спокойно посадили на французские авиалинии. И удивительно здесь не то, что этот путешественник не в курсе геополитической ситуации и враждебного настроя Европы по отношению к России. Поражает другое — приютила Исмаила вовсе не Бразилия, которую он боготворит в ролике. А виновата в инциденте у него — Россия и её «слабый» загранник.

Не нравится — так отдавай: после шумихи в соцсетях Насировым заинтересовались в ФСБ и МВД. А спустя всего несколько дней силовики лишили 30-летнего экс-соотечественника нашего паспорта. А теперь только не смеяться: после инцидента свои паспорта Исмаилу предложили «самые авторитетные» Украина, Латвия, Литва и Эстония. Выбирай, как говорится, не хочу!

Угрожал ножом россиянке — выслали на 50 лет

Благодарностью России не ответил и уроженец одной соседней страны, который получил паспорт с двуглавым орлом в марте 2024-го как имеющий ребёнка – гражданина РФ. Уже в сентябре того же года он средь бела дня устроил в Липецке конфликт. Сначала мигрант начал оскорблять местную жительницу и всех россиян, а потом и вовсе стал угрожать девушке ножом.

Спецслужбы вычислили и жёстко задержали дебошира-русофоба. Ему аннулировали российское гражданство, запретили появляться в России в следующие 50 лет и выпроводили на родину. Перед отъездом мигрант бросился извиняться на кривом русском, но делать это было уже поздно:

«Очень сильно я жалею из-за этого разговора, который я сделал. Извините, все матери России», — пытался оправдываться дебошир.

Задержание в Липецке. Видео © ЦОС ФСБ России

Ругала армию в соцсетях и осталась без паспорта

Самый самоуверенный герой подборки — 34-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья. Она получила российский паспорт и обосновалась в Магаданской области, где и принялась дискредитировать вооружённые силы страны. И это во время тяжёлой спецоперации, где наши парни кровью пишут новую историю побед и отстаивают честь Родины.

Вразумить её пытались неоднократно. Женщине трижды выписывали административные штрафы, но она продолжала ругать военных в социальных сетях. В декабре 2025 года терпение силовиков лопнуло — и гостью лишили гражданства. Без слёз традиционно не обошлось. Лишь благодаря ребёнку-россиянину её не депортировали, а разрешили остаться в качестве мигранта на патенте.

Лишили паспорта в Магадане. Видео © УМВД России по Магаданской области

Критиковал Россию, а жил в ней — паспорт забрали

А 52-летний Иван Паламарчук из Львовской области на личном примере показал, как по глупости поставить на своей жизни крест. Он перебрался в РФ и получил гражданство в далёком 2009 году, а следующие 16 лет спокойно работал в Челнах шофёром. Но родной наша страна для мужчины так и не стала. Когда наступила СВО, украинец начал строчить дискредитирующие посты и ругать российское руководство. К себе при этом не возвращался, а продолжал возить грузы и зарабатывать в Татарстане.

Лишили паспорта в Татарстане. Видео © Telegram / Башкирия Online

Маховик справедливости добрался до Паламарчука только в сентябре 2025-го. Его раз и навсегда разлучили с российским паспортом, признав угрозой нацбезопасности РФ. Затем бывшего челнинца выдворили на Украину через Грузию. А так как принудительной мобилизации там подлежат все от 27 до 60 лет, вполне возможно, что прямо на границе его встретил отряд территориального центра комплектования.

