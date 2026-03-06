Владимир Путин
6 марта, 07:02

В ДНР сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку по подозрению в госизмене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В Донецкой Народной Республике пресекли преступную деятельность 18-летней местной жительницы. Сотрудники ФСБ задержали девушку по подозрению в совершении государственной измены.

Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, подозреваемая установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Для общения с кураторами она использовала мессенджер Telegram.

По версии следствия, юная жительница Волновахи систематически собирала и отправляла данные о дислокации российских подразделений. Кроме того, она передавала сведения о расположении административных объектов в своем муниципальном округе.

В сферу интересов девушки также входила информация о местных жителях и активистах молодежных организаций. Эти данные требовались украинской стороне для дальнейшего вовлечения людей в противоправную деятельность.

Сейчас с задержанной работают следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого в исправительной колонии Краснодарского края пресекли деятельность заключённого, который пытался склонить других осужденных к государственной измене. Мужчина 1958 года рождения убеждал сокамерников отправиться в зону боевых действий, чтобы примкнуть к ВСУ.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

