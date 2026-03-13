Владимир Путин
13 марта, 06:55

ФСБ задержала петербуржца, призывавшего к ударам по Крымскому мосту

Обложка © Shutterstock / FOTOTODOM / ID1974

Жителя Санкт-Петербурга задержали за призывы к ударам по Крымскому мосту и оправдания украинских террористов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Северной столице. Уроженец Читы состоял в телеграм-чатах экстремистской направленности, где активно высказывал своё мнение. Его задержали по прибытии на малую родину.

«Мужчина <...> призывал к нанесению ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре Крымского моста. Злоумышленник задержан по прибытии в город Читу», — говорится в сообщении.

Забайкальское ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Публичное оправдание террористической деятельности». Фигуранту грозит приличный срок.

Ранее уроженка Украины лишилась российского гражданства за активную антигосударственную позицию. Несмотря на это, женщина много лет трудилась на оборонном предприятии в Кургане. В её телефоне также нашли фото секретного документа.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

