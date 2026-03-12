ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Крыму

ФСБ России сорвала покушение на высокопоставленного военного в Крыму. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, силовики оперативно выявили и задержали исполнителя преступного плана.

Злоумышленником оказался 39-летний севастополец. Мужчина сам вышел на связь в мессенджере Telegram с куратором, представляющим запрещенную в нашей стране террористическую организацию, действующую под руководством Киева.

Исполнителю поставили конкретную задачу: устранить офицера Минобороны РФ с помощью радиоуправляемой бомбы. Для реализации плана организаторы предоставили пособнику адрес проживания потенциальной жертвы, марку машины, а также точные координаты тайника, где лежал заряд фугасного действия и инструкции по его сборке.

Кураторы установили четкие сроки проведения подрыва. Фигурант успел получить все необходимые средства и данные для совершения диверсии, однако довести дело до конца ему помешали сотрудники органов госбезопасности.

Сейчас задержанный дает признательные показания. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства подготовки атаки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю дончанку, которая передавала украинским спецслужбам данные о дислокации ВС РФ в Волновахе. Девушка сама вступила в контакт с противником.