Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 07:00

ФСБ задержала агента СБУ, готовившего атаки дронами на самолёты в трёх регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Во Владимирской области задержан агент Службы безопасности Украины, готовивший атаки на военные самолёты с использованием дронов. Об этом рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Местный житель сам связался с представителями Киева через мессенджер WhatsApp*.

«Житель <...>, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооружённых сил РФ. С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования», — говорится в сообщении.

Далее 35-летний фигурант производил разведку: выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской олбластях и столичном регионе. Теракт пресекли во время подготовки.

Глава ФСБ рассказал о предотвращении покушений на представителей власти
Глава ФСБ рассказал о предотвращении покушений на представителей власти

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю дончанку, которая передавала украинским спецслужбам данные о дислокации ВС РФ в Волновахе. Девушка сама вступила в контакт с противником.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • сбу
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar