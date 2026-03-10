Глава ФСБ рассказал о предотвращении покушений на представителей власти
Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил
За последнее время в России предотвратили ряд покушений на высокопоставленных представителей органов власти, командования Вооружённых сил и Росгвардии. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью RG.ru по случаю 20-летия Национального антитеррористического комитета.
Также пресечено использование самодельных бомб и огнестрельного оружия в пассажирском транспорте и подрыв многоэтажки.
По словам Бортникова, в 2025 году в России предотвратили 308 терактов. В частности, это попытки резонансных атак.
