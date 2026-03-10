Глава ФСБ рассказал о предотвращении покушений на представителей власти

За последнее время в России предотвратили ряд покушений на высокопоставленных представителей органов власти, командования Вооружённых сил и Росгвардии. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью RG.ru по случаю 20-летия Национального антитеррористического комитета.