10 марта, 08:42

Глава ФСБ рассказал о предотвращении покушений на представителей власти

Обложка © ТАСС / Григоров Гавриил

За последнее время в России предотвратили ряд покушений на высокопоставленных представителей органов власти, командования Вооружённых сил и Росгвардии. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников в интервью RG.ru по случаю 20-летия Национального антитеррористического комитета.

Также пресечено использование самодельных бомб и огнестрельного оружия в пассажирском транспорте и подрыв многоэтажки.

По словам Бортникова, в 2025 году в России предотвратили 308 терактов. В частности, это попытки резонансных атак.

Александра Вишнякова
