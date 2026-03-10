Путин поздравил НАК с 20-летием и отметил его особое значение

Президент РФ Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием. Он подчеркнул, что НАК сыграл ключевую роль в создании и развитии общегосударственной системы противодействия терроризму. Послание опубликовано на сайте Кремля.

По словам главы государства, члены комитета и сотрудники его подразделений не раз демонстрировали готовность решать сложные и ответственные задачи. Их профессионализм повысил слаженность действий спецслужб и правоохранительных органов, а также координацию федеральных и региональных структур власти в сфере предотвращения преступлений террористической направленности.

«Во многом благодаря вашему профессионализму повысилась слаженность действий специальных служб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти», — отметил президент.

Сегодня, в условиях обострения глобальных угроз и проведения специальной военной операции, работа НАК особенно важна. Путин подчеркнул необходимость укреплять кадровый и организационный потенциал комитета, совершенствовать законодательство и внедрять новые методы борьбы с террористическими угрозами. Президент также обратил внимание на значимость защиты объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

«Сегодня в условиях обострения глобальных вызовов, проведения СВО ваша работа имеет особое значение. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять возложенные на вас обязанности, честно служить Родине и нашему народу», — добавил он.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России стали чаще происходить нападения детей на учителей и одноклассников. При этом вербуют их чаще всего в закрытых онлайн-сообществах. В связи с этим НАК направил свои установки о реализации комплекса неотложных мер по устранению причин, способствующих таким преступлениям.