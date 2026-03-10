Владимир Путин
Регион
10 марта, 06:51

Бастрыкин поздравил НАК с 20-летием и отметил вклад в борьбу с терроризмом

Обложка © СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием со дня образования. Он отметил, что НАК на протяжении двух десятилетий выполняет ключевые задачи, связанные с обеспечением безопасности государства и координацией работы силовых ведомств.

«Сегодня отмечается 20 лет со дня образования Национального антитеррористического комитета. Два десятилетия этот координационный орган РФ выполняет спектр задач, имеющих принципиальное значение для обеспечения безопасности государства», — говорится в поздравлении.

По словам Бастрыкина, важную роль играет взаимодействие различных правоохранительных структур. Такая система позволяет предотвращать террористические угрозы, пресекать деятельность диверсионных групп и блокировать экстремистские проявления. Отдельно глава Следственного комитета поблагодарил председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова. Он отметил его вклад в организацию работы и стратегическое управление антитеррористической деятельностью.

Бастрыкин подчеркнул, что Следственный комитет и Национальный антитеррористический комитет многие годы сотрудничают и совместно решают задачи по укреплению безопасности и правопорядка в стране. В завершение он пожелал сотрудникам НАК здоровья, энергии и дальнейших успехов в служб

Директор ФСБ Бортников провёл заседание Национального антитеррористического комитета

Ранее Бортников заявил о наращивании атак на объекты энергетики в РФ. По его словам, Украина всё чаще бьёт в российские электростанции и заводы с помощью дронов и ракет.

