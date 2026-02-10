Бортников заявил о наращивании атак на объекты энергетики в РФ

Украина всё чаще атакует российские электростанции и заводы с помощью дронов и ракет. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

«Открывая заседание, Бортников отметил, что противник наращивает атаки на объекты энергетики и промышленности с использованием беспилотных и ракетных систем», — сказали представители центра.

При этом Бортников сказал, что руководители предприятий вместе с антитеррористическими комиссиями уже много сделали для улучшения защиты. По его словам, объекты сейчас оснащают современной техникой, чтобы отражать воздушные атаки, а также готовятся к ликвидации возможных последствий.

Ранее Life.ru писал, что в Белгороде полностью восстановили подачу тепла после атаки ВСУ. Энергетики и тепловики круглосуточно устраняли повреждения, рискуя собственной безопасностью, чтобы жители вновь получили тепло.