«На месте отрубленных голов вырастали новые»: Бортников сравнил террористов 90-х с гидрой

Директор ФСБ и глава НАК Александр Бортников рассказал в интервью RG.ru, что на создание Национального антитеррористического комитета повлияли тяжёлые события 1990-х и начала 2000-х годов, которые потрясли всю Россию. По его словам, в этот период, на фоне общего кризиса государственной власти, террористические группировки активно формировались и становились более сплочёнными, а их связи с организованной трансграничной преступностью стали более очевидными.

«Я бы сравнил бандподполье того времени с гидрой, у которой на месте отрубленных голов вырастали сразу несколько новых. Иными словами, террористическая угроза начала носить комплексный характер, и бороться с ней исключительно силовыми методами уже не представлялось возможным», — подчеркнул Бортников.

Он добавил, что внешнее управление террористическими структурами в тот момент осуществлялось спецслужбами ряда стран, которые при этом декларировали партнёрские отношения с Россией. По факту же они использовали терроризм как инструмент геополитической борьбы против нашей страны, чтобы подорвать её суверенитет, разобщить общество и посеять страх среди граждан.

Однако президент России Владимир Путин после резонансной трагедии в Беслане в 2004 году решил изменить подходы к борьбе с терроризмом, поручив создать систему, охватывающую не только вооружённое подавление террористических группировок, но и профилактику, а также минимизацию и ликвидацию последствий террористических актов.

«Перед НАК поставлена триединая задача - борьба с терроризмом, его профилактика, а также минимизация и ликвидация последствий террористических проявлений», — отметил Бортников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием. Он подчеркнул, что НАК сыграл ключевую роль в создании и развитии общегосударственной системы противодействия терроризму. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Уточним, что по инициативе главы государства в марте 2006 года был принят Федеральный закон «О противодействии терроризму» и издан Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму», которые заложили правовой фундамент всей общегосударственной системы противодействия терроризму. В основу её функционирования был положен переход от преимущественно силового подавления к комплексному противодействию терроризму. Тогда и был образован межведомственный коллегиальный орган — Национальный антитеррористический комитет (НАК).