Москва не оставит без ответа преступления, которые совершаются киевским режимом, и будет помнить о них всегда. Такую позицию озвучил глава ФСБ Александр Бортников в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, коснувшись темы недавнего покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и возможных симметричных шагов со стороны России.

В ходе интервью Зарубин поинтересовался, не пора ли Москве перейти к зеркальным действиям и взять на вооружение методы киевского режима в отношении ответных спецопераций. Бортников охарактеризовал эту тему как требующую особой деликатности.

Он отметил, что реагировать зеркально на выпады противника не всегда целесообразно, так как подобные вопросы требуют особого подхода. По его словам, российская сторона тщательно анализирует все инциденты, фиксируемые на своей территории, и адекватное реагирование уже осуществляется за пределами страны. Глава ФСБ добавил, что раскрывать детали проводимых мероприятий преждевременно из‑за высокой чувствительности темы.

«Но мы внимательнейшим образом отслеживаем все происходящие вещи и, конечно же, не забудем никогда и не простим», — сказал он.

Ранее Бортников заявил, что за покушением на Владимира Алексеева стоят украинские спецслужбы. Он также отметил наличие признаков причастности Великобритании к этому инциденту.