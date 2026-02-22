Олимпиада в Милане
Регион
22 февраля, 09:42

Майдана при Зеленском не будет, уверны в МИД России

Обложка © Life.ru

Государственный переворот на Украине сейчас невозможен. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, нынешняя власть в стране фактически действует в формате военной диктатуры, а значит, любые массовые протесты будут быстро подавлены.

«Майдан против Зеленского невозможен. Майданы, массовые протесты происходят только на фоне демократического правления. На фоне военной диктатуры такого рода протесты моментально ликвидируются», — сказал Мирошник.

Он также добавил, что признаков возможного давления на главу киевского режима со стороны «хозяев», о которых ранее говорили эксперты, сейчас не наблюдается.

Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года

Ранее в Киеве заявили, что 60 дней полной тишины – это обязательное условие для проведения выборов на Украине. Такого мнения придерживается вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, однодневного перемирия будет мало.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
