20 февраля, 22:52

Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Kalina

Президентские выборы на Украине могут состояться осенью 2026 года, а парламентские — весной 2027-го. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде.

Ряд политических сил уже уведомили региональные ячейки о предстоящих голосованиях. При этом в парламенте прорабатывают сценарии проведения выборов в условиях военного положения, без его отмены.

Нардеп Южанина: На Украине тайно разрабатывают закон о выборах президента
Нардеп Южанина: На Украине тайно разрабатывают закон о выборах президента

Ранее Financial Times писала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным издания, такой шаг предпринят под сильным давлением администрации президента США Дональда Трампа.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
