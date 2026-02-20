В кулуарах Верховной рады обсуждают возможность проведения президентских выборов на Украине, не дожидаясь окончания конфликта. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина, слова которой приводит украинское издание «Страна».

По её словам, в парламенте циркулируют слухи о подготовке соответствующего законопроекта, который позволит провести голосование в нынешних кризисных условиях.

«Типа где-то кто-то пишет другой законопроект (о выборах), и он будет ключевым», — сказала Южанина, добавив, что формально над документом работают некие рабочие группы.

При этом депутат выразила сомнение, что такой закон в итоге будет принят. Однако сам факт обсуждения сценария, при котором действующий глава киевского режима Владимир Зеленский может быть заменён через выборы, является показательным. Официальных комментариев от офиса президента или ЦИК Украины пока не поступало.

А ранее Life.ru писал, что судьба выборов на Украине превратилась в геополитический детектив: США давят на их проведение в мае, надеясь слить надоевшего Зеленского, который переобулся в воздухе и всё чаще пляшет под дудку Брюсселя, а вот Европе, наоборот, выгодно тянуть резину. Как объяснил эксперт, сам Зеленский тоже зубами вцепится в кресло и будет искать любые лазейки, чтобы отложить голосование, — шансов на переизбрание у него почти нет.