20 февраля, 10:59

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку после отчёта США о коррупции на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал к отставке Владимира Зеленского после публикации американского доклада для Конгресса о возможных коррупционных схемах в компании «Энергоатом».

Он написал в соцсетях, что «в отчёте Конгресса указано, что бизнес-партнёр Зеленского причастен к коррупции в «Энергоатоме» и заявил: «После такого не выборы должны проходить. А отставка».

Гончаренко* также высказал мнение, что интерес со стороны США к расследованию может влиять на политическую ситуацию вокруг переговоров по урегулированию. По его словам, украинские власти могут затягивать процесс, рассчитывая на изменения после выборов в Конгресс США.

Ранее аудиторы Пентагона, Госдепартамента США и USAID представили Конгрессу доклад о выявленных коррупционных схемах на Украине. Согласно документу, украинские правоохранительные органы зафиксировали случаи коррупции среди чиновников на сумму более 100 миллионов долларов. В отчёте упоминаются эпизоды возможного завышения цен на военную технику, а также схемы откатов в компании «Энергоатом». Отмечается, что к этим схемам могут быть причастны сторонники Зеленского.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Николь Вербер
