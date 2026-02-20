Аудиторы Пентагона, Госдепартамента США и USAID представили Конгрессу доклад, в котором говорится о выявленных на Украине коррупционных схемах. По данным генеральных инспекторов трёх ведомств, украинские правоохранительные органы зафиксировали случаи коррупции среди чиновников более чем на 100 миллионов долларов.

В документе упоминаются эпизоды завышения цен на военную технику, а также откаты в компании «Энергоатом». Отмечается, что к этим схемам якобы причастны сторонники Владимира Зеленского.

При этом аудиторы подчеркнули, что Министерство энергетики США не выявило фактов нецелевого использования американской помощи.

Ранее Life.ru писал, что на Мюнхенской конференции по безопасности Владимиру Зеленскому не задали ни одного вопроса о коррупции в его окружении. На это обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев, напомнив о скандале с одним из ближайших соратников украинского лидера, которого задержали при попытке выехать в Польшу. По словам Дмитриева, несмотря на громкие оценки возможного ущерба в десятки миллиардов долларов, тема коррупции фактически осталась за кадром.