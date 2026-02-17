«60 дней тишины»: На Украине потребовали два месяца перемирия, чтобы провести выборы
Вице-спикер Рады Корниенко: Выборы пройдут, если будет 60 дней полной тишины
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60 дней полной тишины – это обязательное условие для проведения выборов на Украине. Об это заявил первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко. По его словам, однодневного перемирия будет мало.
«Выборы — от начала избирательного процесса до подсчёта — должны проходить в тишине», — сказал Корниенко журналистам.
Напомним, по данным газеты Financial Times, Владимир Зеленский готовит проведение весной и выборов президента, и референдума по мирному урегулированию. Ожидается, что они состоятся не позднее 15 мая. Сам главарь киевского режима заявляет, что якобы большинство граждан выступают против выборов во время конфликта.
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