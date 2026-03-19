Задержанные по делу о теракте в Новой Каховке готовили новые покушения на чиновников

Силовики сорвали серию готовящихся преступлений в Херсонской области. Как выяснилось, пятеро задержанных, обвиняемых в ликвидации руководителя Совета депутатов Новой Каховки, не планировали останавливаться на одном убийстве.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что злоумышленники вынашивали планы по устранению других чиновников.

«Совершение терактов в отношении других лиц было предотвращено правоохранительными органами», — сообщила она.

Оперативники Центра общественных связей ФСБ добавили, что целью террористической ячейки были члены органов местного самоуправления. Группа вела слежку и готовилась к реализации новых силовых акций.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудников профильных ведомств, цепочку атак удалось прервать. Все участники банды сейчас находятся под стражей.

Следственные мероприятия продолжаются. Специалисты устанавливают все звенья преступной цепи, чтобы полностью исключить угрозу для других государственных деятелей региона.