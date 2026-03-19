Задержаны исполнители убийства главы совета депутатов Новой Каховки

Силовики пресекли деятельность преступной группы, организовавшей покушение на Владимира Леонтьева, который руководил советом депутатов Новой Каховки. В ходе совместной операции сотрудники ФСБ и Следственного комитета поймали пятерых подозреваемых.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом задержаны граждане Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области», — заявили в ЦОС ФСБ. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, все фигуранты получали приказы от кураторов из-за рубежа.

Следствие выяснило, что один из арестованных самостоятельно вышел на связь с иностранными оперативниками. Получив от них инструкции, он организовал доставку компонентов для бомбы с помощью беспилотника.

В октябре минувшего года сообщники заложили взрывчатку у входа в административное здание. Когда чиновник подошел к месту, злоумышленники активировали детонатор.

«Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, соучастники привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены ещё две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости», — уточнила Петренко.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Правоохранители продолжают работу по выявлению всех обстоятельств этого преступления.