19 марта, 06:54

Задержаны исполнители убийства главы совета депутатов Новой Каховки

Владимир Леонтьев. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Леонтьев. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Силовики пресекли деятельность преступной группы, организовавшей покушение на Владимира Леонтьева, который руководил советом депутатов Новой Каховки. В ходе совместной операции сотрудники ФСБ и Следственного комитета поймали пятерых подозреваемых.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом задержаны граждане Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области», — заявили в ЦОС ФСБ. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, все фигуранты получали приказы от кураторов из-за рубежа.

Следствие выяснило, что один из арестованных самостоятельно вышел на связь с иностранными оперативниками. Получив от них инструкции, он организовал доставку компонентов для бомбы с помощью беспилотника.

В октябре минувшего года сообщники заложили взрывчатку у входа в административное здание. Когда чиновник подошел к месту, злоумышленники активировали детонатор.

«Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, соучастники привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены ещё две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости», — уточнила Петренко.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Правоохранители продолжают работу по выявлению всех обстоятельств этого преступления.

Верил в Россию и стоял до конца: В Крыму простились с погибшим от БПЛА депутатом Новой Каховки Леонтьевым

Теракт произошёл осенью прошлого года. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время взрыва. Его сразу доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Губернатор Владимир Сальдо сказал, что Леонтьев запомнился как честный, принципиальный и отзывчивый человек.

BannerImage
