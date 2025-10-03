Верил в Россию и стоял до конца: В Крыму простились с погибшим от БПЛА депутатом Новой Каховки Леонтьевым
В Крыму простились с погибшим от БПЛА депутатом Новой Каховки Леонтьевым
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Прощание с погибшим в результате атаки ВСУ главой совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым прошло в Симферополе. Проститься с политиком приехал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, а также региональные и муниципальные политики, родные и друзья.
«Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твёрдым характером и открытым сердцем. Он верил в Россию, любил Херсонщину, стоял до конца», — отметил Сальдо.
Он отметил, что Леонтьев отличался надёжностью и честностью. Он всегда поддерживал людей и питал искреннюю любовь к своему региону.
Сальдо на прощании с Леонтьевым. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
Напомним, 1 октября Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Медикам не удалось спасти его жизнь, хотя он был немедленно госпитализирован.
