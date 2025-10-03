Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 16:12

Верил в Россию и стоял до конца: В Крыму простились с погибшим от БПЛА депутатом Новой Каховки Леонтьевым

В Крыму простились с погибшим от БПЛА депутатом Новой Каховки Леонтьевым

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Прощание с погибшим в результате атаки ВСУ главой совета депутатов Новой Каховки Владимиром Леонтьевым прошло в Симферополе. Проститься с политиком приехал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, а также региональные и муниципальные политики, родные и друзья.

«Владимир Павлович был настоящим патриотом, человеком с твёрдым характером и открытым сердцем. Он верил в Россию, любил Херсонщину, стоял до конца», — отметил Сальдо.

Он отметил, что Леонтьев отличался надёжностью и честностью. Он всегда поддерживал людей и питал искреннюю любовь к своему региону.

Сальдо на прощании с Леонтьевым. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Сальдо на прощании с Леонтьевым. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Взрыв и крики: Появилось видео кровавого убийства депутата Леонтьева в Новой Каховке
Взрыв и крики: Появилось видео кровавого убийства депутата Леонтьева в Новой Каховке

Напомним, 1 октября Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Медикам не удалось спасти его жизнь, хотя он был немедленно госпитализирован.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Общество
  • Крым, Республика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar