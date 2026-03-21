Суд арестовал жителя Липецкой области, убившего военного полицейского

В Липецкой области суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве военного полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в четверг в Чаплыгинском районе. Фигурант открыл огонь по сотрудникам военной полиции, которые прибыли на место по служебной необходимости. Один из правоохранителей получил смертельное ранение в шею и погиб на месте. Нападавшего задержали.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Суд с учётом позиции прокурора отправил подозреваемого под стражу на два месяца.

Ранее в Хмельницком украинский военнослужащий открыл стрельбу в торговом центре. Сначала сообщалось о раненых охраннике и сотруднице, но позднее выяснилось: стрельбы не было. Мужчина ударил охранника пистолетом по лицу — очевидцы приняли это за выстрел. Конфликт устроил бывший сотрудник ТЦ, вернувшийся с фронта с ранением и контузией. В тот день он был пьян, ссорился с персоналом и посетителями, его вывели из зала, а у выхода он ударил охранника рукояткой пистолета.