Сотрудника военной полиции застрелили в Липецкой области
В Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.
По предварительной информации, 19 марта подозреваемый открыл огонь по прибывшим на место полицейским, что привело к гибели одного из них. Злоумышленника уже задержали.
«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чаплыгинского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении СК.
Напомним, в ночь на 24 февраля 22-летний уроженец Удмуртии устроил теракт у Савёловского вокзала в Москве. В результате один полицейский погиб, двое были ранены. Сам преступник также скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Погибший — старший лейтенант полиции Денис Братущенко, ему было 34 года.
