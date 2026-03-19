Сотрудника военной полиции застрелили в Липецкой области

В Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.

По предварительной информации, 19 марта подозреваемый открыл огонь по прибывшим на место полицейским, что привело к гибели одного из них. Злоумышленника уже задержали.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Чаплыгинского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении СК.