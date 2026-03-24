Безрукий спортсмен застрелил друга и попытался скрыться на авто

В США 27-летний Дейтон Уэббер, спортсмен с ампутированными конечностями и чемпион по корнхолу, оказался замешан в деле об убийстве. По данным следствия, он застрелил своего знакомого в своей машине в штате Мэриленд после ссоры, сообщает ABC News.

Тело погибшего — 27-летнего Брэдрика Уэллса — позже нашли во дворе дома. В машине находились ещё двое свидетелей, которые отказались помогать скрывать преступление и сообщили о случившемся полиции.

После инцидента подозреваемый скрылся, но его автомобиль обнаружили в соседнем штате Вирджиния. Сам Уэббер был найден в больнице, где проходил лечение, после чего его задержали. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая убийство первой и второй степени. В ближайшее время он будет экстрадирован в Мэриленд.

