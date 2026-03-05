Мужчина нашёл два чемодана с трупами девочек во время прогулки с собакой

Житель города Кливленд в США во время прогулки с собакой обнаружил человеческие останки и сообщил об этом в полицию. На месте правоохранители нашли чемоданы с телами двух девочек. Об этом сообщило издание People.

Прибывшие на место полицейские обнаружили неглубокую могилу, в которой находился чемодан с человеческими останками. Во время дальнейшего осмотра территории сотрудники правоохранительных органов нашли ещё один чемодан. Позднее выяснилось, что останки принадлежат двум темнокожим девочкам. Их личности пока не установлены.

По предварительным оценкам следователей, одной из погибших могло быть около 8–13 лет, второй — примерно 10–14 лет. Правоохранители также сообщили, что тела не были расчленены. По их данным, чемоданы могли находиться в поле уже некоторое время. Точную дату гибели девочек и причину смерти пока установить не удалось, расследование продолжается.

Ранее в России получила огласку история жительницы Иркутской области Олеси Мостовщиковой, осуждённой за жестокое убийство и каннибализм. В 2009 году женщина убила свою подругу, после чего расчленила тело. Позднее следствие установило, что часть мяса она готовила и давала своему маленькому сыну.