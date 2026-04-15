Суд оставил под стражей подростка, убившего учительницу в Добрянке

Пермский краевой суд принял решение оставить под стражей подростка, который напал на учительницу возле школы в городе Добрянке. Постановление Свердловского районного суда Перми от 8 апреля оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения.

«Суд постановил постановление Свердловского районного суда Перми от 8 апреля 2026 года оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласила судья.

Напомним, что нападение на учительницу в Добрянке произошло утром 7 апреля. Фигурант уголовного дела — учащийся той же школы. Женщина была госпитализирована, но полученные раны оказались смертельными. Сам подросток утверждает, что пошёл на агрессию из-за систематической травли со стороны педагога. Погибшая была призёром конкурса «Учитель года».