27 апреля, 08:49

Устранять перебои со светом в Подмосковье вышли 200 бригад электриков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Подмосковье из-за непогоды и сильного ветра произошли перебои с электроснабжением, аварийные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своём телеграм-канале, отметив, что ситуация находится под его личным контролем.

В округах с наибольшим числом отключений развернуты оперативные штабы на базе районных электросетей. Контроль за ситуацией ведётся круглосуточно, информация обновляется каждый час.

К устранению последствий привлечены крупные силы:

  • более 200 бригад электриков (Россети, Мособлэнерго, Мособлгаз);
  • 22 бригады лесного хозяйства для расчистки просека и опиловки деревьев;
  • 40 передвижных электростанций;
  • 180 единиц техники для региональной дорожной сети;
  • 100 бригад МЧС России (300 человек).

Дополнительно задействованы техника и сотрудники дорожных служб, а подразделения МЧС находятся в режиме повышенной готовности. Особое внимание поручено уделить самым сложным округам — Раменскому, Домодедово, Дмитровскому и Чехову. Туда выехали дополнительные бригады — по пять в каждый.

Разбитые авто, упавшие деревья: Снежный апокалипсис оставил без света 50 посёлков Подмосковья

До начала мая остаются считаные дни, однако погода решила вновь напомнить о зиме. Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Москве начался интенсивный снегопад. В столичном регионе введён жёлтый уровень погодной опасности, который будет действовать до вечера 28 апреля. Синоптики говорят. что снежный апокалипсис продлится минимум сутки.

Владимир Озеров
